Emiratos lanza una respuesta urgente para ayudar a los afectados por las inundaciones en Ghana por orden del presidente

ABU DABI, 23 de julio de 2026 (WAM) — Por orden del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el país, a través de la Agencia de Ayuda de Emiratos, puso en marcha una respuesta humanitaria urgente para apoyar a los afectados por las recientes y devastadoras inundaciones en Ghana.

Las inundaciones causaron víctimas mortales y graves daños en viviendas e infraestructuras, y afectaron a miles de familias.

La respuesta de Emiratos refleja su compromiso histórico con el apoyo a los países y comunidades afectados por desastres naturales y crisis humanitarias. Las inundaciones afectaron a 131.825 personas pertenecientes a 21.367 familias, desplazaron a 38.651 personas y causaron 45 muertes.

Tareq Ahmed Al Ameri, presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, destacó el firme compromiso internacional del país de prestar asistencia de emergencia con rapidez ante desastres naturales y crisis humanitarias, incluidas las recientes inundaciones en Ghana.

Al Ameri explicó que las labores de ayuda emiratí incluyen el suministro de alimentos básicos y materiales para refugios a los afectados, así como el apoyo a la respuesta del Gobierno ghanés ante el desastre.

Añadió que los equipos de la Agencia de Ayuda de Emiratos se coordinan con socios locales en Ghana para hacer llegar la asistencia a las familias más afectadas y vulnerables, proporcionar suministros esenciales de alimentos y alojamiento y respaldar las labores iniciales de recuperación y estabilización.

Emiratos ya había expresado su solidaridad con Ghana tras las inundaciones provocadas por las intensas lluvias, que causaron muertos, heridos y graves daños. También transmitió sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas y al Gobierno y al pueblo ghaneses, y deseó una pronta recuperación a los heridos.