Hamad Al Sharqi: el acuerdo de DP World con los puertos de Fujairah refuerza la posición de Emiratos en el mapa del comercio mundial

FUJAIRAH, 23 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fujairah, recibió en el Palacio de Al Rumaila a Essa Kazim, presidente de DP World, y a la delegación que lo acompañaba, en presencia del jeque Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe heredero de Fujairah.

La reunión tuvo lugar tras la firma de un acuerdo entre DP World Group y la Autoridad Portuaria de Fujairah para desarrollar el puerto de Al Rugaylat y el puerto multipropósito de contenedores de Dibba Al Fujairah.

Hamad bin Mohammed Al Sharqi fue informado sobre los principales aspectos del acuerdo y las oportunidades que ofrece para desarrollar las infraestructuras y reforzar la posición de Emiratos Árabes Unidos y Fujairah como centro regional de comercio y servicios marítimos.

El gobernante subrayó que las alianzas de calidad y los proyectos estratégicos constituyen uno de los pilares de la trayectoria de desarrollo sostenible de Emiratos.

Hamad Al Sharqi afirmó que los desafíos a los que se enfrenta el mundo exigen una visión de futuro más flexible e innovadora. Añadió que Emiratos, bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, avanza con confianza y determinación hacia el futuro.

Señaló además que los desafíos actúan como un estímulo para lograr avances cualitativos en distintos sectores, aumentar la competitividad y transformar las oportunidades en logros sostenibles que beneficien a las futuras generaciones.

El gobernante de Fujairah elogió la reputación internacional de DP World y sus principales logros y proyectos, que la han convertido en un referente nacional y en una institución de categoría mundial en los sectores portuario y logístico, gracias al liderazgo y las orientaciones del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái.

Afirmó que la alianza supone una importante aportación a la trayectoria de desarrollo económico de Emiratos, que continúa avanzando mediante proyectos de éxito y de gran relevancia.

Hamad bin Mohammed Al Sharqi elogió también los esfuerzos que permitieron alcanzar el acuerdo y la fructífera cooperación entre las partes implicadas. Asimismo, subrayó la importancia de seguir trabajando con espíritu de equipo para reforzar aún más la posición de Emiratos y Fujairah en el mapa económico mundial y contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo integral y prosperidad sostenible.

Por su parte, Essa Kazim expresó su agradecimiento al gobernante de Fujairah por su apoyo y su visión de futuro, y describió el acuerdo como el inicio de una nueva etapa de proyectos estratégicos que contribuirán al crecimiento económico del emirato.

Añadió que las autoridades competentes comenzarán a ejecutar el proyecto de acuerdo con el calendario aprobado, con el objetivo de completarlo conforme a los más altos estándares internacionales.