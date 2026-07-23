Tawazun refuerza sus alianzas internacionales en Farnborough 2026 para impulsar la capacitación en defensa y la localización tecnológica

LONDRES, 23 de julio de 2026 (WAM) — Una delegación del Consejo Tawazun para la Capacitación en Defensa, encabezada por su secretario general, Nasser Humaid Al Nuaimi, concluyó una visita de trabajo al Reino Unido.

El programa incluyó una serie de reuniones y visitas sobre el terreno al margen del Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough 2026, con el objetivo de ampliar la cooperación industrial y tecnológica y establecer alianzas de alto valor que respalden el desarrollo continuado del ecosistema industrial de defensa y seguridad de Emiratos Árabes Unidos.

La visita incluyó conversaciones con el director nacional de Armamento del Reino Unido, centradas en las vías para reforzar la sólida alianza en materia de defensa entre Emiratos y el Reino Unido, armonizar las prioridades industriales y estudiar oportunidades de desarrollo conjunto que fortalezcan la base industrial de defensa de ambos países.

Al Nuaimi mantuvo también reuniones con representantes de varias empresas y organizaciones internacionales de referencia, entre ellas MBDA, RTX, BAE Systems, el UK Defence Solutions Centre y Enterprise Gateway.

Las conversaciones abordaron oportunidades de cooperación en tecnologías avanzadas de defensa, sistemas de defensa aérea e investigación y desarrollo.

También se trataron la transferencia de conocimientos, la formación del talento nacional y la localización de tecnologías prioritarias y cadenas de suministro, con el fin de contribuir a un ecosistema de defensa y seguridad más resiliente y preparado para el futuro en Emiratos.

Khalifa Ayada Al Hameli, director ejecutivo de Estrategia y Asuntos Ejecutivos de Tawazun, afirmó: «Nuestra participación en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough refleja el enfoque consolidado de Emiratos de establecer alianzas internacionales de alto valor basadas en el intercambio de conocimientos y experiencia, el desarrollo del talento y la localización de tecnologías y cadenas de suministro. Estos esfuerzos refuerzan las capacidades nacionales y respaldan la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema industrial de defensa y seguridad del país».

Añadió: «En el Consejo Tawazun para la Capacitación en Defensa nos centramos en transformar las oportunidades de cooperación en alianzas prácticas que generen valor. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una base industrial nacional avanzada, apoyar la innovación y la investigación y el desarrollo, y reforzar la posición de Emiratos como socio fiable y activo dentro de la industria mundial de defensa».

La visita refleja el papel del Consejo Tawazun para la Capacitación en Defensa como facilitador nacional del ecosistema industrial de defensa y seguridad de Emiratos.

Mediante alianzas de alto valor, un mayor contenido local y la transferencia de conocimientos y tecnología, el Consejo continúa apoyando el desarrollo de una base industrial nacional de defensa resiliente y sostenible que impulse las prioridades estratégicas del país.