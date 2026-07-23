ABU DABI, 23 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fujairah, quien estuvo acompañado por el jeque Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe heredero de Fujairah.

Durante la reunión, intercambiaron saludos cordiales y abordaron varios asuntos de importancia para el país y sus ciudadanos. Asimismo, reafirmaron el firme compromiso de Emiratos de situar a la población en el centro de sus planes y objetivos de desarrollo presentes y futuros.

También pidieron a Dios que conceda al país seguridad, progreso y prosperidad continuados.

A la reunión asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; Rashid bin Hamad Al Sharqi, presidente de la Autoridad de Cultura y Medios de Fujairah; así como varios ministros y altos cargos.