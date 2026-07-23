ABU DABI, 23 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más firmes el ataque del grupo hutí contra el buque Encelia, de bandera saudí, mientras navegaba por el mar Rojo.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque constituye una grave amenaza para la seguridad de la navegación internacional y representa una peligrosa escalada destinada a socavar la estabilidad de algunas de las vías marítimas más importantes del mundo.

El Ministerio instó a la comunidad internacional a garantizar la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en particular la 2216, relativa a Yemen, y la 2722, sobre los derechos y la libertad de navegación en el mar Rojo.

Asimismo, reiteró que la libertad de navegación en las vías marítimas internacionales es un derecho garantizado por el derecho internacional y por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

El Ministerio reafirmó también la plena solidaridad de Emiratos con el Reino de Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a proteger su seguridad y estabilidad.