AJMÁN, 23 de julio de 2026 (WAM) — El Gobierno de Ajmán, representado por el Departamento Digital de Ajmán, completó la primera gestión pública de Emiratos Árabes Unidos para renovar una licencia comercial mediante inteligencia artificial agéntica, a través de un modelo de servicio proactivo y sin interfaz propia.

El jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajmán y presidente del Consejo Ejecutivo, afirmó: «Este logro refleja el compromiso del Gobierno de Ajmán de traducir la visión de nuestros dirigentes en servicios prácticos que mejoren la vida de las personas y apoyen a la comunidad empresarial. La inteligencia artificial es un medio para agilizar los servicios, mejorar la calidad de vida y construir una Administración proactiva, con las personas en el centro de cada decisión y experiencia».

Añadió: «El lanzamiento del primer servicio público proactivo y sin interfaz propia impulsado por inteligencia artificial agéntica constituye un paso práctico dentro del Programa de Inteligencia Artificial de Ajmán y refleja nuestro enfoque centrado en las personas. Estamos desarrollando modelos de inteligencia artificial al servicio de la sociedad, que mejoren la toma de decisiones, la experiencia de los usuarios y la integración gubernamental dentro de un marco de gobernanza, confianza, rendición de cuentas y protección de datos».

El Departamento Digital de Ajmán desarrolló el sistema proporcionando la infraestructura digital y el apoyo necesarios para un modelo de servicios públicos capaz de identificar las necesidades de los usuarios, preparar el recorrido del trámite, solicitar su aprobación y coordinar los procedimientos entre las entidades competentes con una intervención mínima por parte del cliente.

La primera fase se centra en la renovación de licencias comerciales a través del Departamento de Desarrollo Económico de Ajmán. Los usuarios reciben automáticamente una notificación antes de que caduque su licencia y son dirigidos al asistente inteligente de la aplicación pública unificada AjmanOne para completar el proceso.

El servicio se integra también con el Departamento de Municipio y Planificación de Ajmán cuando la renovación de la licencia comercial depende de la vigencia de un contrato de alquiler. Si es necesario renovar el arrendamiento, el sistema guía al usuario durante el proceso antes de continuar automáticamente con la renovación de la licencia.

La iniciativa respalda la estrategia nacional de Emiratos de emplear inteligencia artificial agéntica para reforzar la preparación ante el futuro, el crecimiento económico y el progreso humano, al tiempo que mejora el entorno empresarial del emirato.

El jeque Ahmed bin Humaid Al Nuaimi, representante del gobernante de Ajmán para Asuntos Administrativos y Financieros y presidente del Departamento de Desarrollo Económico, afirmó: «Renovar una licencia comercial mediante inteligencia artificial agéntica supone un paso importante para apoyar el entorno empresarial de Ajmán. Cuanto más sencillo, rápido y claro sea el recorrido del inversor, mayores serán la competitividad y el atractivo económico del emirato. Esta integración refleja nuestro compromiso de ofrecer servicios económicos más proactivos, eficaces y adaptados a las necesidades de los usuarios».

El jeque Rashid bin Humaid Al Nuaimi, presidente del Departamento de Municipio y Planificación de Ajmán, señaló que el modelo demuestra un alto nivel de integración entre las entidades públicas al incorporar, cuando sea necesario, la renovación de los contratos de alquiler comercial al proceso de renovación de la licencia.

«Junto con nuestros socios gubernamentales, estamos simplificando el recorrido del inversor mediante servicios integrados que eliminan la necesidad de desplazarse entre distintas entidades o gestionar múltiples procedimientos. Esto favorece la continuidad de los negocios y permite ofrecer servicios más sencillos, rápidos y eficientes», añadió.

El jeque Rashid bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi, presidente del Departamento Digital de Ajmán, afirmó: «El departamento lidera el desarrollo de la infraestructura digital y las plataformas compartidas que permiten a las entidades públicas prestar servicios más proactivos, eficientes y eficaces. Nuestro objetivo es pasar de servicios que esperan a que los usuarios los busquen a otros que se anticipen, comprendan sus necesidades, coordinen los procesos en segundo plano y ofrezcan una experiencia pública más sencilla, fluida y eficiente».

El Departamento Digital de Ajmán explicó que el modelo de servicios sin interfaz propia permite que los trámites públicos funcionen a través de los canales digitales actuales y futuros, garantizando una experiencia unificada para los usuarios y acelerando el desarrollo de nuevos servicios.

Añadió que el éxito de los servicios impulsados por inteligencia artificial agéntica depende de un ecosistema integrado que incluya una gobernanza eficaz, datos de calidad, integración segura de los sistemas, supervisión continua y control humano cuando sea necesario, con el fin de garantizar servicios fiables y centrados en el usuario.

El lanzamiento constituye un hito en la transformación digital de Ajmán y respalda la Visión Ajmán 2030, Ajmán para las Personas, al impulsar una Administración más proactiva, ágil y receptiva para ciudadanos, residentes, inversores y la comunidad empresarial.