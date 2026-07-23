Declaración conjunta de los ministros de Exteriores de Emiratos, Jordania, Turquía, Egipto, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Qatar

ABU DABI, 23 de julio de 2026 (WAM) — Los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Egipto, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Qatar condenaron en los términos más firmes la escalada israelí en la mezquita de Al Aqsa y Al Haram al Sharif.

Los ministros denunciaron en particular las continuas incursiones masivas de colonos, encabezadas por ministros israelíes extremistas, en el recinto de Al Aqsa y Al Haram al Sharif bajo la protección de las fuerzas israelíes, así como el izado de la bandera de Israel en sus patios, la instalación de dos tiendas de campaña por parte de la policía israelí y otros actos de provocación.

Subrayaron que estas acciones, provocadoras e inaceptables, constituyen una violación flagrante del derecho internacional, de las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y del statu quo histórico y jurídico de los lugares santos de Jerusalén Este ocupada.

Los ministros deploraron y condenaron también enérgicamente los actos ilegales y extremistas de incitación, las convocatorias para movilizar nuevas incursiones y la violencia promovida por ministros y grupos israelíes extremistas.

Advirtieron de que estas acciones provocadoras alimentan el odio y el extremismo y obstaculizan los esfuerzos para alcanzar una paz justa y duradera basada en la solución de dos Estados.

Las restricciones de acceso a la Ciudad Vieja de Jerusalén y a sus lugares de culto, junto con las limitaciones discriminatorias y arbitrarias impuestas para acceder a otros centros religiosos de la zona, constituyen una violación flagrante del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y un intento ilegal de alterar el statu quo histórico y jurídico.

Los ministros subrayaron que Israel no posee soberanía sobre Jerusalén ocupada ni sobre sus lugares santos islámicos y cristianos.

Condenaron asimismo las continuas y sistemáticas violaciones y medidas adoptadas por Israel, la potencia ocupante, con el objetivo de modificar el carácter histórico, jurídico y demográfico de Jerusalén Este ocupada y socavar la santidad y la condición de sus lugares sagrados islámicos y cristianos.

Reafirmaron su rechazo categórico a cualquier intento de alterar el statu quo histórico y jurídico de Jerusalén y de sus lugares santos islámicos y cristianos, y subrayaron la necesidad de preservarlo, reconociendo el papel especial de la custodia histórica hachemí en este ámbito.

Los ministros reiteraron que todo el recinto de la mezquita de Al Aqsa y Al Haram al Sharif, con una superficie de 144 dunams, es un lugar de culto exclusivamente musulmán, y que el Departamento de Bienes Religiosos de Jerusalén y Asuntos de la Mezquita de Al Aqsa, dependiente del Ministerio jordano de Asuntos Religiosos e Islámicos, es la entidad legal con competencia exclusiva para administrar el recinto y regular el acceso.

Los ministros pidieron a Israel, como potencia ocupante, que retire de inmediato las restricciones de acceso a la Ciudad Vieja de Jerusalén y deje de obstaculizar la entrada de fieles musulmanes a la mezquita.

También instaron a la comunidad internacional a adoptar una posición firme que obligue a Israel a poner fin a sus continuas violaciones y prácticas ilegales contra los lugares santos islámicos y cristianos de Jerusalén, así como a sus vulneraciones de la sacralidad de estos espacios.