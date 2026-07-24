El Brent supera los 100 dólares y apunta a su cuarta semana consecutiva de ganancias

PEKÍN, 24 de julio de 2026 (WAM) — El precio del petróleo Brent se mantuvo este viernes por encima de los 100 dólares por barril y se encaminaba a encadenar su cuarta semana consecutiva de subidas.

Los futuros del Brent avanzaron 37 centavos, un 0,37%, hasta los 101,06 dólares por barril a las 03.30 GMT, después de cerrar la sesión anterior por encima de los 100 dólares con una subida del 7%, algo que no ocurría desde mayo.

El contrato se mantenía en camino de acumular un avance semanal del 14,6%.

Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) apenas registraron cambios y se situaron en 91,20 dólares por barril, su nivel más alto desde el 11 de junio, con una subida semanal prevista del 11,8%.