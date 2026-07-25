TORONTO (Canadá), 25 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos y Canadá anunciaron la conclusión satisfactoria de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral, reflejo de la fortaleza y la profundidad de su creciente relación económica bilateral.

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior de Emiratos, y Maninder Sidhu, ministro canadiense de Comercio Internacional, anunciaron el cierre de las negociaciones durante la visita de Al Zeyoudi a Canadá, al frente de una delegación de responsables emiratíes y representantes empresariales.

La conclusión de las conversaciones constituye el proceso más rápido dentro del programa de acuerdos de asociación económica integral de Emiratos desde su lanzamiento, en septiembre de 2021, y refleja la ambición compartida y la voluntad política de ambas partes de elevar la relación bilateral a nuevos niveles de cooperación económica y de inversión.

El acuerdo reforzará un comercio bilateral ya significativo, que alcanzó alrededor de 4.200 millones de dólares en 2025, un 21% más que el año anterior. Una vez ratificado y en vigor, reducirá los aranceles, eliminará obstáculos burocráticos y ampliará el acceso a los mercados para las empresas de ambos países.

Al impulsar la colaboración en sectores clave como la industria aeroespacial, la agroalimentación y los productos del mar, se prevé que el acuerdo facilite flujos comerciales por valor de miles de millones de dólares hacia grandes proyectos, incluidos puertos, minas, instalaciones de gas natural licuado, centros de datos y minerales esenciales.

Al Zeyoudi afirmó: «La conclusión satisfactoria de las negociaciones entre Emiratos y Canadá refleja la profundidad de la relación estratégica entre nuestros dos países y el deseo común de construir una asociación económica más sólida, resiliente y sostenible».

«También pone de manifiesto la capacidad de Emiratos para transformar los compromisos políticos de alto nivel en resultados económicos concretos que respalden el crecimiento compartido y la prosperidad a largo plazo. Con este acuerdo abrimos nuevas oportunidades para las comunidades empresariales de ambos países y ampliamos las posibilidades de inversión y cooperación en sectores prioritarios como las energías limpias, la tecnología avanzada, los centros de datos, la agroalimentación, la aviación y los minerales esenciales», añadió.

El acuerdo complementa el ya existente Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones Extranjeras entre Emiratos y Canadá, que ha facilitado alianzas a largo plazo entre industrias de ambos países, ha atraído capital hacia grandes proyectos y ha contribuido a la creación de empleo. El nuevo pacto busca profundizar estos vínculos y respaldar una rápida ampliación de la cooperación entre los sectores privados.

Por su parte, Sidhu afirmó: «La conclusión de las negociaciones con Emiratos, iniciadas el mes pasado, representa el proceso más rápido completado hasta ahora por Canadá y constituye un hito importante en el crecimiento de las relaciones entre nuestros países».

«Este acuerdo abrirá oportunidades para que las empresas canadienses utilicen Emiratos como centro comercial regional desde el que ampliar sus exportaciones, al tiempo que fomentará inversiones emiratíes en proyectos que respalden nuestros objetivos económicos a largo plazo. El acuerdo refleja la fortaleza de una alianza que generará beneficios duraderos para las empresas, los trabajadores y las comunidades de ambos países», agregó.

El programa de acuerdos de asociación económica integral constituye uno de los pilares de la estrategia de comercio exterior de Emiratos y ha permitido alcanzar pactos con 38 países desde su puesta en marcha en septiembre de 2021.

Al ampliar el acceso a los mercados mundiales y aumentar los flujos de comercio e inversión con economías de rápido crecimiento, Emiratos avanza hacia su objetivo de duplicar el tamaño de su economía hasta superar los 800.000 millones de dólares en 2031, tras haber alcanzado ya un billón de dólares en valor total del comercio seis años antes de lo previsto.