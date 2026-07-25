ABU DABI, 25 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, abordaron durante una conversación telefónica las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos para reforzar la cooperación.

Ambas partes subrayaron su objetivo común de responder a las aspiraciones de desarrollo y prosperidad de los dos países y de generar beneficios y crecimiento para sus pueblos.

Mohamed bin Zayed y Mirziyoyev reafirmaron el compromiso de ambos países de seguir desarrollando unas relaciones asentadas sobre sólidas bases de cooperación e intereses comunes, especialmente ante las prometedoras oportunidades existentes en distintos ámbitos.

También intercambiaron puntos de vista sobre varios asuntos de interés común.