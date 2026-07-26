Abdullah bin Zayed y la ministra de Exteriores de Canadá abordan las relaciones bilaterales y el acuerdo de asociación económica integral

ABU DABI, 26 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, abordó las relaciones bilaterales y las vías para reforzarlas en beneficio de los intereses comunes durante una conversación telefónica con Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá.

Abdullah bin Zayed felicitó a la ministra canadiense por la conclusión satisfactoria de las negociaciones y la finalización del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Afirmó que este logro refleja la solidez de las relaciones bilaterales y la voluntad compartida de ampliarlas, especialmente en los ámbitos económico, comercial y de inversión.

El ministro emiratí señaló que el acuerdo representa un paso estratégico para fortalecer la asociación económica entre ambos países y destacó que su conclusión en un tiempo récord demuestra la determinación común de las dos naciones amigas de profundizar la cooperación bilateral en apoyo de sus prioridades de desarrollo y de la prosperidad de sus pueblos.

Durante la llamada, Abdullah bin Zayed y la ministra canadiense abordaron también varios asuntos regionales e internacionales de interés común.

Ambos intercambiaron opiniones sobre los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y las vías para reforzar los esfuerzos regionales e internacionales destinados a promover la seguridad y la estabilidad en toda la región.