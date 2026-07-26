Cinco convoyes de ayuda de Emiratos entran en Gaza con 938 toneladas de asistencia humanitaria

GAZA, 26 de julio de 2026 (WAM) — Cinco convoyes de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos entraron esta semana en la Franja de Gaza, integrados por 76 camiones que transportaban 938 toneladas de asistencia en el marco de Operation Chivalrous Knight 3.

Los convoyes forman parte de los esfuerzos continuados de Emiratos para apoyar al pueblo palestino y contribuir a atender sus necesidades humanitarias ante la situación actual en la Franja.

Los cargamentos incluían paquetes de alimentos, suministros para refugios y 20 depósitos de agua, destinados a cubrir necesidades esenciales y reforzar la respuesta humanitaria dentro de Gaza.

El equipo emiratí de ayuda humanitaria continúa preparando y enviando convoyes a través del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de Emiratos, que funciona mediante un sistema integrado para garantizar la rápida preparación, clasificación y distribución de los suministros.

Este mecanismo contribuye a mantener el flujo de ayuda hacia la Franja de Gaza y a asegurar que llegue a las personas que la necesitan.

Los convoyes dan continuidad a las labores humanitarias desarrolladas por Emiratos en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, mediante el envío periódico de asistencia destinada a aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y reforzar la respuesta a las necesidades humanitarias urgentes.

Operation Chivalrous Knight 3 reafirma el compromiso de Emiratos de seguir proporcionando distintas formas de ayuda humanitaria y de emergencia al pueblo palestino, en consonancia con la consolidada política humanitaria del país y con sus valores de solidaridad y responsabilidad.