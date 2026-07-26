Los líderes de Emiratos felicitan al presidente de Liberia por el Día de la Independencia

ABU DABI, 26 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de la República de Liberia, Joseph Nyuma Boakai, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente de Liberia con motivo de esta celebración.