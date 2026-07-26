El presidente de Emiratos y el primer ministro británico abordan por teléfono las relaciones bilaterales

ABU DABI, 26 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, abordaron en una conversación telefónica las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en distintos ámbitos.

Las conversaciones estuvieron orientadas a seguir impulsando los intereses comunes de ambos países.

Durante la llamada, Mohamed bin Zayed felicitó a Burnham por su nombramiento y le deseó éxito al frente del Gobierno británico para conducir al país hacia mayores niveles de progreso y prosperidad.

Ambas partes expresaron su voluntad de trabajar conjuntamente para profundizar las sólidas relaciones entre Emiratos y el Reino Unido y ampliar la cooperación de forma que favorezca sus intereses comunes y contribuya al crecimiento y la prosperidad de sus pueblos.

El presidente emiratí y el primer ministro británico intercambiaron también puntos de vista sobre varios asuntos de interés común.