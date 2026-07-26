Abdullah bin Zayed recibe una llamada del primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar

ABU DABI, 26 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió una llamada telefónica del jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Qatar, durante la cual abordaron la evolución de la situación regional y los esfuerzos destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad en la región.

Ambas partes examinaron también las relaciones fraternales entre los dos países, las vías de cooperación y las formas de seguir fortaleciéndolas en distintos ámbitos.