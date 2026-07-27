ABU DABI, 27 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, y Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi, ministro de Asuntos Exteriores del Sultanato de Omán, abordaron durante una conversación telefónica la evolución de la situación en Oriente Próximo, los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos en curso para lograr una seguridad y una estabilidad duraderas en la región.

Ambas partes examinaron también las relaciones fraternales entre los dos países y analizaron vías para reforzar la cooperación de manera que favorezca los intereses y la prosperidad de sus pueblos.