ABU DABI, 27 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó en los términos más firmes los ataques perpetrados por colonos israelíes contra localidades de Cisjordania ocupada, el más reciente de los cuales incluyó el incendio de una mezquita en Tulkarem. El país afirmó que se trata de un acto provocador, una incitación contra los musulmanes y una manifestación de extremismo.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió de la continuidad de las agresiones de los colonos e instó al Gobierno israelí a asumir toda su responsabilidad, condenar estas prácticas y exigir responsabilidades a sus autores. Emiratos subrayó que la falta de actuación será interpretada como una aprobación tácita que solo contribuirá a profundizar el ciclo de odio, racismo e inestabilidad.

El Ministerio pidió a la comunidad internacional que cumpla con sus responsabilidades para poner fin a las continuas violaciones israelíes y evitar una mayor escalada de la situación en el territorio palestino ocupado y en la región.

También destacó la necesidad de apoyar todos los esfuerzos regionales e internacionales destinados a impulsar el proceso de paz en Oriente Próximo y alcanzar una paz integral y justa, así como de poner fin a las prácticas ilegales que socavan la solución de dos Estados.