Etihad Airways refuerza su red africana con tres alianzas en julio

ABU DABI, 27 de julio de 2026 (WAM) — Etihad Airways ha firmado en julio tres acuerdos de colaboración en África: un acuerdo interlínea con Fastjet en Zimbabue a comienzos de mes, seguido de sendos acuerdos con Air Peace, en Nigeria, y Africa World Airlines, en Ghana.

Junto con los seis destinos africanos anunciados por Etihad en abril, estos acuerdos permitirán a los pasajeros conectar con distintos puntos del continente desde el primer día de funcionamiento de las nuevas rutas.

El acuerdo interlínea con Air Peace, la mayor aerolínea de Nigeria, firmado en Lagos el 22 de julio, abre a los pasajeros de Etihad el acceso a 20 destinos en Nigeria y en África Occidental y Central.

El memorando de entendimiento con Africa World Airlines, compañía con sede en Acra que opera en Ghana y en otros países de la región, fue firmado en la capital ghanesa el 24 de julio y establece ámbitos de cooperación en código compartido, conexiones interlínea, transporte de carga y programas de fidelización.

Con este acuerdo culmina un mes dedicado al desarrollo de alianzas, iniciado con Fastjet Zimbabwe, cuya red ampliará el alcance de Etihad en África Austral antes del lanzamiento de los vuelos de la compañía a Harare.

Las alianzas africanas forman parte de una estrategia desarrollada de manera progresiva. En abril, Etihad anunció seis nuevos destinos en el continente, con el objetivo de posicionar Abu Dabi como un corredor eficiente entre África, India y Asia, tanto para pasajeros como para mercancías, en un contexto en el que la demanda supera a la oferta en los sectores vinculados al comercio.

Gracias a estas nuevas asociaciones, cuando entren en funcionamiento las rutas, los pasajeros podrán continuar viaje hacia otros destinos de África Occidental y Austral desde el primer día.

El calendario coincide con el fortalecimiento de las relaciones de Emiratos Árabes Unidos con el continente, reflejado en el Acuerdo de Asociación Económica Integral firmado con Nigeria en enero de 2026.

Arik De, director comercial y de ingresos de Etihad Airways, afirmó: «África es una de las regiones de la aviación que más rápidamente crecen en el mundo, y este mes hemos actuado con rapidez para crecer junto a ella».