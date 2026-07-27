flydubai reanuda sus vuelos a Budapest a partir del 31 de julio

DUBÁI, 27 de julio de 2026 (WAM) — flydubai, la aerolínea con sede en Dubái, ha anunciado la reanudación de sus vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) y el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest (BUD) a partir del 31 de julio.

La recuperación de esta ruta restablece una conexión directa clave entre Emiratos Árabes Unidos y Hungría. El servicio, dirigido a viajeros de ocio y de negocios, así como a quienes visitan a familiares y amigos durante la temporada alta de verano, facilitará el acceso a Dubái y a una red mundial de más de 120 destinos.

La decisión pone de manifiesto la apuesta estratégica de flydubai por Europa Central y Oriental, tras el crecimiento comercial sostenido registrado desde que la aerolínea comenzó a operar vuelos a la capital húngara en 2021.

Ghaith Al Ghaith, consejero delegado de flydubai, afirmó: «La reanudación de nuestro servicio a Budapest reafirma nuestra inversión a largo plazo en Hungría y refleja los sólidos vínculos económicos y culturales entre nuestros dos países. Budapest sigue siendo uno de nuestros mercados europeos más estratégicos».

Por su parte, Jeyhun Efendi, vicepresidente sénior de Operaciones Comerciales y Comercio Electrónico de flydubai, señaló: «Ante la proximidad de la intensa temporada de viajes de otoño e invierno, este servicio genera nuevas y valiosas oportunidades comerciales y turísticas en ambos mercados. Al operar como parte de nuestro acuerdo estratégico de código compartido con Emirates, las agencias de viajes y los clientes podrán beneficiarse de conexiones fluidas, itinerarios integrados y del alcance conjunto de ambas redes en Oriente Próximo, África, Asia y el Sudeste Asiático».

La reanudación de los vuelos a Budapest se produce después del reciente inicio de las operaciones de la aerolínea a Alepo, en Siria; Bangkok, en Tailandia; y Bengasi, en Libia.

A partir del 23 de septiembre, flydubai incorporará también Pokhara, en Nepal, a su creciente red de destinos.