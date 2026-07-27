El gobernante de Fuyaira recibe al consejo de administración de la Cámara de Comercio e Industria para su 16.º mandato

FUYAIRA, 27 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fuyaira, elogió el papel de la Cámara de Comercio e Industria de Fuyaira en el apoyo a la comunidad empresarial y en el fortalecimiento del entorno de inversión del emirato.

Las declaraciones se produjeron durante la recepción ofrecida por el jeque Hamad en el palacio de Al Rumailah al consejo de administración de la Cámara de Comercio e Industria de Fuyaira para su 16.º mandato, correspondiente al periodo 2026-2029. La delegación estuvo encabezada por Mohammed Ahmed Al Yamahi, presidente del consejo.

El jeque Hamad felicitó a los miembros del consejo por su nombramiento y por la confianza depositada en ellos por la comunidad empresarial para dirigir la cámara durante este nuevo mandato.

Asimismo, les deseó éxito en el desempeño de sus funciones y subrayó la importancia de seguir desarrollando los servicios de la cámara, mejorar la competitividad del entorno empresarial y atraer inversiones de mayor calidad, con el fin de consolidar la posición de Fuyaira como uno de los principales centros económicos y de inversión.

Al Yamahi agradeció al jeque Hamad la cálida acogida y su apoyo constante, y afirmó que este respaldo constituye una base sólida para impulsar la labor de la cámara y favorecer un crecimiento económico sostenible a largo plazo.