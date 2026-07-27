ABU DABI, 27 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Emiratos Árabes Unidos (USAR), perteneciente a la Autoridad de Defensa Civil de Abu Dabi.

Durante el encuentro, el jeque Mohamed felicitó al equipo por haber completado con éxito su tercera reclasificación externa de INSARAG y haber conservado la categoría de equipo pesado dentro del marco del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, vinculado a Naciones Unidas.

El presidente afirmó que este logro refleja el profesionalismo constante del equipo, su excelencia operativa y su capacidad para responder de forma eficaz ante todo tipo de emergencias y catástrofes.

Asimismo, señaló que este reconocimiento refuerza la posición internacional de Emiratos Árabes Unidos en el ámbito de la acción humanitaria y consolida su compromiso de prestar ayuda a las personas afectadas por desastres y crisis en todo el mundo. Añadió que el alto nivel de preparación del país lo ha convertido en un socio internacional de confianza en la respuesta humanitaria y la gestión de catástrofes.

El jeque Mohamed destacó también el papel del equipo como modelo de excelencia en capacidad operativa y preparación, y expresó su orgullo por la forma en que representa al país en los foros internacionales.

A la reunión asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Saif bin Mohammed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Fundación Zayed para el Bien; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, así como varios jeques, altos cargos, ciudadanos e invitados.