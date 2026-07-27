ABU DABI, 27 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, presidió la primera reunión del nuevo consejo de administración de la Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA).

Durante la reunión, el nuevo consejo, presidido por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, analizó varias iniciativas estratégicas destinadas a reforzar la sostenibilidad del sector agrícola y la seguridad alimentaria en el emirato de Abu Dabi, en consonancia con la visión de Emiratos Árabes Unidos en materia de desarrollo sostenible e innovación.

El consejo examinó los últimos avances de la Estrategia de Transformación Agrícola, así como distintas iniciativas para aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial con el fin de reforzar el sistema de seguridad alimentaria y ampliar la adopción de la agricultura inteligente.

También evaluó programas orientados a apoyar a los agricultores y mejorar el uso eficiente de los recursos naturales, con el objetivo de favorecer una producción agrícola sostenible y contribuir al cumplimiento de los objetivos de seguridad alimentaria de Abu Dabi.

El consejo reafirmó su compromiso con el desarrollo de un sistema agrícola y alimentario más eficiente y sostenible, el fomento de la innovación y el fortalecimiento de las alianzas con las partes interesadas. Estos esfuerzos respaldan la visión de Abu Dabi de construir un sector agrícola moderno y un sistema alimentario resiliente, capaz de afrontar los desafíos del futuro.