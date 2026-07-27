LA HAYA, 27 de julio de 2026 (WAM) — Joe Star se proclamó campeón de la Copa del Presidente de Emiratos Árabes Unidos para Caballos Árabes de Pura Raza en la séptima etapa del certamen, disputada el domingo 26 de julio de 2026 en el hipódromo de Duindigt, en La Haya, dentro del calendario de la 33.ª edición de esta prestigiosa serie internacional.

La Copa mantuvo su trayectoria de éxitos y su destacada presencia en los hipódromos europeos, en consonancia con la proyección internacional de una competición respaldada por el liderazgo de Emiratos Árabes Unidos. Su compromiso con el fortalecimiento de la posición del caballo árabe de pura raza en todo el mundo y con el apoyo a los programas de adquisición y cría continúa animando a propietarios y criadores a reforzar su vinculación con esta raza y a preservar su legado.

Joe Star, hijo de Al Mourtajez y Guest del Falot, propiedad de Mohamed Abdullah Abdul Rahman, entrenado por Elisabeth Bernard Jean-François y montado por Anthony Crastus, prolongó su exitosa temporada con una contundente actuación. El ejemplar resolvió la prueba neerlandesa en los últimos metros y completó los 2.150 metros en un tiempo de 2 minutos y 15,2 segundos.

El título de Grupo 3 conquistado en Países Bajos se suma a un destacado palmarés de seis victorias y 12 puestos de honor en 31 carreras, con una valoración de 117 sobre hierba. Estos resultados lo sitúan como uno de los caballos árabes de pura raza más resistentes y regulares de los que compiten en Europa.

La carrera, de categoría Grupo 3, se disputó sobre una distancia de 2.150 metros en pista de hierba y estuvo abierta a caballos árabes de pura raza de cuatro años o más. En ella participaron 11 ejemplares de destacadas cuadras de Países Bajos y de otros países europeos. La competición fue intensa y mantuvo un elevado nivel técnico hasta la línea de meta.

A la carrera y a la ceremonia de coronación asistieron Amira Obaid Al Hefeiti, embajadora de Emiratos Árabes Unidos ante el Reino de los Países Bajos, y Faisal Al Rahmani, secretario general del Comité Superior Organizador de la Copa del Presidente de EAU para Caballos Árabes de Pura Raza, además de propietarios, entrenadores, jinetes y representantes de las entidades organizadoras.

Musalam Salem Al Amri, miembro del Comité Superior Organizador de la Copa, afirmó: «Estamos orgullosos de los destacados éxitos y de la amplia repercusión alcanzados por la séptima etapa en Países Bajos, así como del alto nivel técnico y competitivo de la carrera, que contó con la participación de destacadas cuadras. Esto refleja el prestigio internacional que ha alcanzado la Copa y el gran valor que representa para propietarios y criadores de Países Bajos y del conjunto de Europa».

Al Amri añadió: «El éxito continuado de la Copa es fruto del firme apoyo y de la visión del liderazgo de Emiratos Árabes Unidos, así como de su compromiso permanente con el desarrollo de la industria de las carreras de caballos árabes en los hipódromos de todo el mundo, el respaldo a propietarios y criadores y el fomento de la adquisición y cría de estos ejemplares para preservar su patrimonio y su legado».

«Estamos satisfechos con la intensa competición y el destacado nivel técnico de la etapa neerlandesa. Felicitamos a los ganadores del título, valoramos la participación de destacados propietarios, entrenadores y jinetes, y agradecemos a la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en el Reino de los Países Bajos, a la dirección del hipódromo de Duindigt y a todas las partes que contribuyeron al éxito de esta importante etapa», agregó.

La Copa del Presidente de Emiratos Árabes Unidos para Caballos Árabes de Pura Raza fue creada en 1994 por el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan como una plataforma internacional destinada a rendir homenaje al caballo árabe, símbolo de la identidad, la cultura y el patrimonio emiratíes.

A lo largo de sus 33 años de historia, la Copa se ha consolidado como la competición más prestigiosa y de mayor valor del mundo en su categoría, al conectar a propietarios, criadores y comunidades hípicas de cuatro continentes bajo el compromiso permanente de Emiratos Árabes Unidos con este noble deporte.