ABU DABI, 27 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el ataque hostil perpetrado con dos drones contra el hermano Reino Hachemí de Jordania.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque hostil constituye una violación flagrante de la soberanía de Jordania y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Reino Hachemí de Jordania y su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar su seguridad y estabilidad.