ABU DABI, 27 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los ataques con drones lanzados desde territorio iraquí que intentaron alcanzar instalaciones petroleras en la Provincia Oriental y en Riad, en el hermano Reino de Arabia Saudí.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques hostiles constituyen una violación flagrante de la soberanía de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Reino de Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar su seguridad y estabilidad.