ABU DABI, 28 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro de la República Helénica, Kyriakos Mitsotakis, abordaron este martes en una conversación telefónica distintas vías para impulsar la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos de la economía, la tecnología, la inteligencia artificial, las energías renovables y otros sectores prioritarios, en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Los dos dirigentes reafirmaron su compromiso común de seguir desarrollando esta asociación de forma que contribuya al crecimiento y la prosperidad de ambos países y de sus pueblos.

También examinaron diversos asuntos regionales e internacionales de interés común e intercambiaron puntos de vista sobre la evolución de la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para promover la seguridad, la estabilidad y la paz en toda la región, en beneficio de sus pueblos.