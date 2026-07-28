Mohammed bin Rashid emite un decreto para constituir el consejo de administración de la Autoridad Humanitaria de Dubái

DUBÁI, 28 de julio de 2026 (WAM) — En su condición de gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, emitió el Decreto n.º 19 de 2026 por el que se constituye el consejo de administración de la Autoridad Humanitaria de Dubái, presidido por Mohammed Ibrahim Al Shaibani.

De acuerdo con el decreto, Abdulla Abdul Rahman Al Shaibani ejercerá como vicepresidente del consejo. También formarán parte del órgano Reem bint Ebrahim Al Hashimy, Rashid Khalifa Belhoul, Enrique Steiger y Enver Moretti, además del director ejecutivo de la Autoridad.

El decreto entra en vigor desde la fecha de su emisión y será publicado en el Boletín Oficial.

Creada en 2003 por iniciativa del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la Autoridad Humanitaria de Dubái se ha consolidado como el mayor centro logístico humanitario del mundo. La entidad respalda las operaciones internacionales de ayuda y refleja el compromiso histórico de Emiratos Árabes Unidos con la acción humanitaria.

La Autoridad Humanitaria de Dubái alberga además la única zona franca humanitaria del mundo. En ella operan decenas de organismos de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, así como empresas del sector privado. En conjunto, estas entidades conforman una plataforma que facilita una respuesta humanitaria eficaz ante emergencias y crisis en todo el mundo.