ABU DABI, 28 de julio de 2026 (WAM) — La Media Luna Roja de Emiratos ha lanzado la iniciativa «Ayuda para el Agua» con el objetivo de mitigar los efectos de las temperaturas extremas del verano tanto en Emiratos Árabes Unidos como en el extranjero. La entidad ha destinado inicialmente 11,5 millones de dírhams a su ejecución.

La iniciativa está dirigida a trabajadores y otros colectivos que realizan actividades al aire libre durante los periodos de calor extremo.

En Emiratos Árabes Unidos, el programa proporcionará zonas de sombra para los trabajadores, recipientes térmicos para agua y dispensadores en estaciones de transporte público. También contempla el mantenimiento de los dispensadores de agua en las mezquitas, en colaboración con la Autoridad General de Asuntos Islámicos, Bienes Religiosos y Zakat.

En el ámbito internacional, la iniciativa incluye la instalación de depósitos de almacenamiento y redes de distribución de agua en las zonas con mayores necesidades.

Ahmed Sari Al Mazrouei, secretario general de la Media Luna Roja de Emiratos, afirmó que «Ayuda para el Agua» se suma a los programas humanitarios que la organización desarrolla dentro y fuera del país para mejorar la calidad de vida, en consonancia con los objetivos del Año de la Familia 2026.

Señaló que la iniciativa refleja también el compromiso de la entidad con la protección de la salud, la reducción de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos y la preservación de la dignidad humana.

Al Mazrouei explicó que el programa se pone en marcha en un contexto de aumento de las temperaturas mundiales provocado por el cambio climático y el calentamiento global. Añadió que la organización ha completado los preparativos y trabaja para atraer a más socios, ampliar el alcance de la iniciativa e incrementar el número de beneficiarios tanto en Emiratos Árabes Unidos como en otros países.

Asimismo, indicó que la iniciativa contribuirá a crear nuevas fuentes de agua en países que sufren una grave escasez hídrica e hizo un llamamiento a donantes y filántropos para que apoyen lo que calificó como una de las formas más importantes de acción benéfica.