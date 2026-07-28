ABU DABI, 28 de julio de 2026 (WAM) — El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi ha anunciado que el Guggenheim Abu Dhabi abrirá sus puertas el 11 de diciembre de 2026, lo que reforzará aún más la posición de Abu Dabi como una de las principales capitales mundiales del arte.

El Guggenheim Abu Dhabi será un museo de arte moderno y contemporáneo concebido como un espacio de encuentro e intercambio, destinado a promover, a través del arte, una comunidad mundial más conectada y diversa. La institución contará con una identidad y una visión propias, definidas por el panorama artístico de Abu Dabi y diseñadas para reflejar las historias de Emiratos Árabes Unidos y de otras partes del mundo, además de despertar entre las nuevas generaciones la curiosidad por el arte moderno y contemporáneo.

El museo se incorporará a la creciente comunidad de museos e instituciones culturales del Distrito Cultural de Saadiyat, que incluye el Louvre Abu Dhabi, el Museo Nacional Zayed, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi y teamLab Phenomena Abu Dhabi. Esta concentración sitúa al distrito entre los conjuntos de instituciones culturales más destacados del mundo.

Como parte de la red de museos Guggenheim, con sedes en Nueva York, Venecia y Bilbao, el Guggenheim Abu Dhabi aportará una identidad propia, marcada por el legado de Abu Dabi, en una región que ha sido durante milenios un punto de encuentro entre culturas y rutas comerciales.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, afirmó: «El Guggenheim Abu Dhabi representa un momento decisivo en nuestro recorrido cultural. El museo nace de la convicción, profundamente arraigada en el emirato, de que la cultura es el puente más duradero entre los pueblos y uno de los pilares de las sociedades orientadas al futuro».

«Aportará nuevas perspectivas sobre el arte moderno y contemporáneo y dará visibilidad a obras procedentes de todo el mundo. Como elemento fundamental del Distrito Cultural de Saadiyat, el museo generará nuevas oportunidades transformadoras para el aprendizaje, la creatividad y el intercambio cultural, e inspirará a las futuras generaciones a explorar su propio potencial. Aquí, todas las personas tendrán cabida y podrán verse reflejadas en las historias que narra el museo, al tiempo que entran en contacto con ideas y voces artísticas de todo el mundo», añadió.

Mariët Westermann, directora y consejera delegada de la Fundación Solomon R. Guggenheim, señaló: «La Fundación Guggenheim se siente orgullosa y satisfecha de mantener desde hace años una alianza con el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi para dar forma a un museo de arte contemporáneo de extraordinaria envergadura y ambición».

«La colección del museo es, de manera singular, local y mundial: está centrada en la región, pero reúne obras de todos los continentes. A través de las numerosas historias que contará y que invitará a descubrir, el Guggenheim Abu Dhabi será una fuente de asombro, un centro de conexión y un espacio de curiosidad y disfrute para las personas de Emiratos Árabes Unidos y del resto del mundo», agregó.

Concebido como una plataforma para el diálogo, el museo reunirá distintas perspectivas geográficas y generacionales a través del arte moderno y contemporáneo. Su propuesta abarcará una amplia variedad de disciplinas, entre ellas la pintura, la escultura, la instalación, la fotografía, la imagen en movimiento y los nuevos medios, y presentará el arte como una conversación dinámica y en constante evolución a través del tiempo y el espacio.

El Guggenheim Abu Dhabi reflejará el papel del emirato como impulsor de la innovación artística y la producción creativa, y favorecerá conexiones significativas entre artistas, ideas y públicos. Con el visitante como eje central, el museo ofrecerá una experiencia abierta y exploratoria, en la que cada recorrido se desarrollará a través de narrativas interconectadas sobre el tiempo, el lugar y los temas.

Diseñado por el fallecido arquitecto Frank Gehry, ganador del Premio Pritzker de Arquitectura, el museo está situado en la isla de Saadiyat, en Abu Dabi, en un punto de encuentro entre la tierra y el mar. El edificio aspira a convertirse en un referente arquitectónico arraigado en su entorno, capaz de ofrecer una nueva perspectiva e invitar a los visitantes a formar parte del recorrido curatorial.

La arquitectura del Guggenheim Abu Dhabi, concebida para prolongar la experiencia del visitante mediante espacios interconectados, será parte integral de la propuesta artística. El museo ha sido diseñado para causar impacto en todos sus niveles, con una presencia exterior imponente y una experiencia interior inmersiva.

El edificio contará con 30 galerías distribuidas en su interior, conectadas por un atrio central y diez conos escultóricos que definirán su dinámico perfil. Nueve estarán revestidos con una malla de acero inoxidable y uno, con ónix y vidrio.

Los conos escultóricos, que alcanzarán alturas de hasta 88 metros, proporcionarán ventilación natural y sombra, lo que mejorará la eficiencia energética del edificio y, al mismo tiempo, reforzará su silueta característica.

El complejo dispondrá de 11.600 metros cuadrados de galerías interiores y 23.000 metros cuadrados de espacios expositivos al aire libre, dentro de una superficie construida total de 80.000 metros cuadrados. Estas dimensiones consolidarán su posición como uno de los proyectos museísticos más relevantes del mundo, adecuado para acoger la escala, la diversidad de formatos y el carácter experimental del arte producido desde 1960.

Desde 2009, el Guggenheim Abu Dhabi ha ido formando una colección de arte moderno y contemporáneo destinada a reflejar y reforzar el papel de Abu Dabi como impulsor de la producción creativa y la innovación artística.

Los visitantes podrán relacionarse con las obras según sus propios intereses y trazar recorridos individuales por galerías dedicadas a algunas de las principales líneas del arte desde 1960, como la abstracción, la cultura popular, el territorio, el lenguaje y la narración.

Las exposiciones mostrarán conexiones entre distintas geografías, generaciones y prácticas artísticas, y ofrecerán marcos dinámicos para comprender el arte de nuestro tiempo como fuente de conocimiento, expresión y conexión. Al mismo tiempo, invitarán al público a explorar la historia del arte a partir de relaciones y resonancias, en lugar de seguir una cronología lineal.

Concebido como un referente para Abu Dabi y para el mundo, el museo buscará profundizar en el conocimiento, ampliar perspectivas y ofrecer nuevas formas de aproximarse al arte contemporáneo, situando a Abu Dabi a la vanguardia de la producción, el debate y el intercambio artísticos internacionales. En los próximos meses se anunciarán más detalles sobre la colección y los encargos artísticos.