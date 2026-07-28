Abdulla Al Hamed y Meta abordan el refuerzo de la cooperación en gobernanza digital y seguridad de los contenidos

LONDRES, 28 de julio de 2026 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación (NMA), se reunió en Londres con Kojo Boakye, vicepresidente de Políticas Públicas de Meta para África, Oriente Próximo y Turquía, para analizar vías destinadas a reforzar la alianza estratégica entre Emiratos Árabes Unidos y Meta en los ámbitos de la gobernanza digital y la seguridad de los contenidos.

El encuentro se enmarcó en los esfuerzos de la NMA por fortalecer sus alianzas estratégicas con las principales plataformas digitales internacionales y apoyar el desarrollo de un ecosistema de medios digitales seguro, innovador y responsable, capaz de adaptarse a las rápidas transformaciones del sector.

Ambas partes examinaron varias cuestiones prioritarias, entre ellas las políticas digitales, la gobernanza de las plataformas, el uso responsable de la inteligencia artificial y la lucha contra la desinformación. También estudiaron oportunidades de cooperación y la puesta en marcha de iniciativas conjuntas destinadas a impulsar el entorno de los medios digitales, reforzar la confianza en los contenidos y fomentar una mayor innovación en el sector.

Asimismo, analizaron las perspectivas de cooperación para apoyar el ecosistema de los medios digitales y aprovechar las últimas tecnologías y soluciones de Meta, en consonancia con la visión de Emiratos Árabes Unidos de construir un modelo mediático competitivo a escala mundial e impulsado por la innovación, reforzar la competitividad de la economía creativa y abrir nuevas oportunidades de inversión en las industrias mediáticas y digitales.

Al Hamed afirmó que la visión de Emiratos Árabes Unidos para el sector de los medios de comunicación parte de la firme convicción de que estos se han convertido en un motor clave del crecimiento económico, un pilar fundamental de la economía creativa y una herramienta para generar confianza, reforzar la identidad nacional y mejorar la competitividad del país. Añadió que el liderazgo emiratí ha desarrollado un modelo avanzado que combina innovación, legislación flexible y apertura a las alianzas internacionales para configurar el futuro de los medios.

También señaló que Emiratos Árabes Unidos continúa consolidando su posición como destino mundial para la inversión en los sectores de los medios, la tecnología y las industrias creativas, respaldado por un marco legislativo avanzado, una infraestructura digital sofisticada y un entorno empresarial flexible que ofrece oportunidades prometedoras para que las compañías internacionales se expandan hacia los mercados regionales y mundiales. Todo ello, agregó, contribuye a aumentar la aportación de la economía naranja al desarrollo sostenible.

Al Hamed añadió que la cooperación con Meta constituye un ejemplo de las alianzas estratégicas que Emiratos Árabes Unidos busca establecer con las principales plataformas digitales internacionales. Este tipo de asociaciones contribuye al desarrollo de políticas digitales, promueve el uso responsable de la inteligencia artificial y favorece un entorno mediático más fiable e innovador, al tiempo que impulsa el talento nacional y facilita el intercambio de conocimientos y experiencia para avanzar en el futuro de los medios y reforzar el liderazgo del país en este sector estratégico.

Al término de la reunión, el equipo de Meta presentó al presidente de la NMA las gafas de realidad aumentada Orion, una de las últimas innovaciones de la compañía, que integra tecnologías de realidad aumentada e inteligencia artificial.

Al Hamed fue informado sobre las avanzadas capacidades de las gafas para ofrecer experiencias interactivas, así como sobre su potencial para contribuir al desarrollo de la creación de contenidos digitales, mejorar las prácticas de comunicación y de los medios de comunicación y ampliar las aplicaciones de la inteligencia artificial en los sectores creativo y mediático.

A la reunión asistieron Maitha Majed Al Suwaidi, directora ejecutiva del sector de Estrategia y Políticas de Medios de la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación; Muhammad Abushaqra, especialista en ética de la inteligencia artificial y responsable mundial de Desarrollo de Políticas en el área de Políticas Centrales de Meta; y Sylvia Musalagani, responsable de Políticas de Seguridad de Meta para África, Oriente Próximo y Turquía.