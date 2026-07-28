Emirates y Crypto.com ofrecen a sus clientes una nueva forma de pagar los vuelos

DUBÁI, 28 de julio de 2026 (WAM) — Emirates ha lanzado oficialmente Crypto.com Pay™, lo que permite a sus clientes utilizar esta solución de pago digital tanto en la página web como en la aplicación de la aerolínea.

Los clientes que dispongan de una cuenta de Crypto.com y realicen una reserva en emirates.com o en la aplicación de Emirates ya pueden seleccionar Crypto.com Pay™ en el momento del pago. Las transacciones se procesan de forma segura y de conformidad con la normativa de Emiratos Árabes Unidos. El servicio está disponible para residentes elegibles en el país en reservas cuyo precio y liquidación se efectúen en dírhams de Emiratos Árabes Unidos (AED).

El lanzamiento supone la puesta en marcha de la alianza entre Crypto.com y Emirates anunciada en julio de 2025, cuando ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento para estudiar la integración de Crypto.com Pay™ en los sistemas de pago digital de la aerolínea.

«La puesta en marcha de esta iniciativa responde a nuestro compromiso de ampliar las opciones de pago disponibles para los clientes. También refleja la rápida evolución de las preferencias de una generación más joven y familiarizada con el entorno digital, que gestiona sus finanzas y organiza sus viajes principalmente desde el teléfono móvil y espera que las aerolíneas se adapten a ese ritmo», afirmó Adnan Kazim, vicepresidente y director comercial de Emirates.

Kazim añadió: «Haber pasado de la firma al lanzamiento junto con Crypto.com en el plazo de un año es un mérito de ambos equipos y de un entorno regulador que hace posible este tipo de innovación. Todo ello refleja la ambición de Emiratos Árabes Unidos y Dubái de situarse a la vanguardia de la tecnología financiera y la economía digital».

Por su parte, Eric Anziani, presidente y director de Operaciones de Crypto.com, señaló: «La alianza con Emirates representa un hito para Crypto.com y para nuestra solución Pay, reconocida por su facilidad de uso y su integración fluida. Esta colaboración demuestra el enfoque innovador de Emiratos Árabes Unidos y nos enorgullece apoyar a Emirates en su avance dentro del ámbito de los pagos digitales».

La integración se apoya en la entidad de Crypto.com en Dubái, el primer proveedor de servicios de activos virtuales que ha obtenido del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos una licencia para operar servicios de valor almacenado. La empresa desarrolla su actividad dentro del marco regulador correspondiente a este tipo de servicios.

Al llegar a la fase de pago de la reserva, Crypto.com Pay™ aparece como una de las opciones disponibles en emirates.com y en la aplicación de Emirates.

En dispositivos móviles, los clientes que reserven mediante la aplicación de Emirates serán redirigidos a la aplicación de Crypto.com para completar el pago desde su monedero digital. Posteriormente, regresarán a la aplicación de Emirates para recibir la confirmación de la reserva y el billete electrónico.

En ordenadores, los clientes que reserven en emirates.com deberán seleccionar Crypto.com Pay™ en la fase de pago, escanear el código QR que aparece en la página de la reserva y autorizar la operación en la aplicación de Crypto.com. Una vez aprobado el pago, la confirmación de la reserva y el billete electrónico aparecerán en la pantalla.

El lanzamiento respalda la Estrategia de Dubái para una Economía sin Efectivo, enmarcada en la Agenda Económica D33, que aspira a que el 90% de todas las transacciones financieras de los sectores público y privado sean digitales a finales de 2026.

La iniciativa también da continuidad al acuerdo firmado el año pasado entre Emirates y el Departamento de Finanzas de Dubái para impulsar los pagos digitales, y se suma a la alianza entre Crypto.com y ese mismo organismo para aceptar pagos digitales en los servicios públicos.