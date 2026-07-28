El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe al príncipe heredero de Ajmán

ABU DABI, 28 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este martes al jeque Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe heredero de Ajmán.

Ambos intercambiaron saludos y mantuvieron conversaciones cordiales con los jeques y los invitados presentes en el majlis.

También abordaron distintos asuntos de interés nacional y reafirmaron que el bienestar de la población de Emiratos Árabes Unidos sigue ocupando un lugar central en la visión de desarrollo del país.

A la reunión asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos, así como varios jeques, altos cargos, ciudadanos e invitados.