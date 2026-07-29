EL CAIRO, 29 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos y la República Árabe de Egipto han acordado ampliar de forma gradual los derechos de tráfico aéreo bilateral durante los próximos cinco años, una medida que refleja la solidez de las relaciones entre ambos países, refuerza la cooperación en el sector de la aviación y mejora la conectividad aérea entre las dos naciones.

El acuerdo se alcanzó al margen de la 11.ª edición de la Semana AFI de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), celebrada en El Cairo. El documento fue firmado por Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes Unidos, y el capitán Sameh Fawzy, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Egipto.

El entendimiento establece un marco por fases para ampliar progresivamente los servicios aéreos entre ambos países, en consonancia con el aumento de la demanda de vuelos y del movimiento de pasajeros. También abre nuevas oportunidades para las aerolíneas y contribuye a reforzar la integración económica bilateral.

Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos y presidente del consejo de administración de la Autoridad General de Aviación Civil, afirmó: «Este entendimiento refleja la profundidad de las relaciones estratégicas entre Emiratos Árabes Unidos y la República Árabe de Egipto, y demuestra nuestra visión compartida de reforzar la conectividad aérea regional».

«La ampliación gradual de los derechos de tráfico aéreo respaldará al sector de la aviación, impulsará el turismo, la economía y la inversión, y permitirá elevar la destacada asociación económica entre nuestros dos países a nuevos niveles de crecimiento y prosperidad», añadió.

Sameh Ahmed El Hefny, ministro de Aviación Civil de Egipto, señaló: «Este entendimiento representa otro hito importante en la prolongada cooperación entre Egipto y Emiratos Árabes Unidos en el ámbito de la aviación civil. Mejorará la conectividad aérea, responderá a la creciente demanda de servicios de transporte aéreo y reforzará aún más la posición de ambos países como importantes centros de aviación en la región».

Por su parte, Al Suwaidi afirmó: «La ampliación gradual de los derechos de tráfico aéreo refleja el alto nivel de confianza y la estrecha cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y la República Árabe de Egipto. El acuerdo establece un marco equilibrado que favorece el crecimiento sostenible de los servicios aéreos, mejora la conectividad y crea mayores oportunidades para las aerolíneas y los viajeros de ambos países».

Fawzy añadió: «Este entendimiento refleja la cooperación constructiva entre las autoridades de aviación civil de ambos países y su visión compartida de desarrollar un sector del transporte aéreo moderno, seguro y sostenible, en consonancia con las necesidades futuras de crecimiento y con el objetivo de mejorar la eficiencia de los servicios».