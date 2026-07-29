ABU DABI, 29 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el nuevo ataque hostil perpetrado por Irán con misiles contra Jordania.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque constituye una violación flagrante de la soberanía de Jordania y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio expresó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Jordania y su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar la seguridad y la estabilidad del país.