ABU DABI, 29 de julio de 2026 (WAM) — El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha decidido mantener en el 3,65% el tipo de interés básico aplicable a la facilidad de depósito a un día.

La decisión se adoptó después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara que mantenía sin cambios el tipo de interés aplicado a los saldos de reserva.

El CBUAE también decidió mantener el tipo de interés aplicable a la obtención de liquidez a corto plazo del Banco Central en 50 puntos básicos por encima del tipo de interés básico para todas las facilidades permanentes de crédito.

El tipo de interés básico, vinculado al tipo aplicado por la Reserva Federal estadounidense a los saldos de reserva, refleja la orientación general de la política monetaria y establece un suelo efectivo para los tipos de interés a un día en el mercado monetario de Emiratos Árabes Unidos.