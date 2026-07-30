El presidente de Emiratos Árabes Unidos aborda la cooperación bilateral con el primer ministro eslovaco durante una visita de trabajo a Eslovaquia

BRATISLAVA, 29 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, abordaron las relaciones bilaterales y las oportunidades para ampliar la cooperación, especialmente en los ámbitos de la economía, el desarrollo, las energías renovables y las tecnologías avanzadas, en beneficio de los intereses comunes de ambos países.

Durante la reunión celebrada en Bratislava, en el marco de la visita de trabajo del jeque Mohamed a la República Eslovaca, ambas partes reafirmaron su compromiso común de seguir impulsando los vínculos bilaterales y establecer alianzas económicas y de desarrollo a largo plazo en beneficio de los dos países y de sus pueblos.

El presidente emiratí y Fico también intercambiaron puntos de vista sobre varios asuntos regionales e internacionales de interés común, en particular sobre los últimos acontecimientos en Oriente Próximo. Ambos subrayaron la importancia de reforzar las bases de la seguridad y la estabilidad regionales y de avanzar en los esfuerzos para alcanzar una paz duradera que responda a los intereses del conjunto de la región.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; varios ministros y altos cargos emiratíes, así como ministros y responsables eslovacos.

Al término de la visita de trabajo, el jeque Mohamed abandonó Eslovaquia y fue despedido en el aeropuerto por el primer ministro Robert Fico y varios altos cargos eslovacos.