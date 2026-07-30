Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente los nuevos ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudí

ABU DABI, 30 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los nuevos ataques hostiles con drones lanzados desde territorio iraquí, que intentaron alcanzar instalaciones petroleras en la Provincia Oriental del Reino de Arabia Saudí.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una violación flagrante de la soberanía de Arabia Saudí y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el Reino de Arabia Saudí y su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar su seguridad y estabilidad.