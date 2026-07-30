El presidente de Serbia recibe al presidente de Emiratos Árabes Unidos a su llegada al país en visita de trabajo

BELGRADO, 30 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Belgrado en una visita de trabajo a la República de Serbia.

El presidente serbio, Aleksandar Vučić, recibió al mandatario emiratí a su llegada al aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado.

Acompañan al presidente el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; así como varios ministros y altos cargos.