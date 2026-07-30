Abdulla Al Hamed aborda con TikTok en Londres la seguridad digital

LONDRES, 30 de julio de 2026 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente de la Autoridad Nacional de Medios, afirmó que la protección de los niños y los jóvenes en el entorno digital sigue siendo una de las principales prioridades de la dirección de Emiratos Árabes Unidos.

Al Hamed subrayó que construir un futuro mejor comienza por ofrecer un entorno digital seguro y fiable que fomente el aprendizaje, la creatividad y la innovación, al tiempo que protege a las nuevas generaciones de los riesgos derivados del rápido avance tecnológico.

Durante una reunión celebrada en Londres con Jade Nester, directora de Políticas Públicas de Datos de TikTok para Europa, Al Hamed destacó los esfuerzos continuos de Emiratos Árabes Unidos para desarrollar un marco integrado de legislación, políticas y alianzas estratégicas que permita equilibrar la apertura tecnológica con la preservación de los valores sociales y garantizar una protección sólida de los usuarios, en particular de los jóvenes.

La reunión forma parte de los esfuerzos para establecer alianzas que contribuyan al desarrollo de soluciones innovadoras capaces de responder a los rápidos cambios del entorno digital y de favorecer un ecosistema más seguro y fiable para los usuarios.

Ambas partes analizaron fórmulas para reforzar la seguridad en internet de los niños y los jóvenes, ampliar la cooperación en materia de políticas digitales y gobernanza de plataformas, y promover el uso responsable de las tecnologías avanzadas.

También examinaron vías para desarrollar experiencias digitales adaptadas a cada edad, fortalecer marcos regulatorios que equilibren la innovación y la protección de los usuarios, fomentar una moderación responsable de los contenidos y explorar el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo del ecosistema mediático, garantizando al mismo tiempo su uso ético y responsable.

Al Hamed señaló que la rápida transformación digital atribuye una responsabilidad compartida a los organismos reguladores y a las plataformas globales para establecer un modelo equilibrado que fomente la innovación y, al mismo tiempo, refuerce la confianza pública.

Añadió que la construcción de un ecosistema mediático preparado para el futuro exige alianzas estratégicas basadas en el intercambio de conocimientos, el desarrollo de políticas y la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza digital.

«Mediante nuestra colaboración con TikTok, queremos traducir esta visión compartida en iniciativas prácticas», afirmó Al Hamed. «Estamos comprometidos con proporcionar a los creadores de contenido herramientas de responsabilidad digital que les permitan producir contenidos positivos y con propósito que enriquezcan a la sociedad».

A través de este tipo de reuniones, la Autoridad Nacional de Medios busca ampliar sus alianzas con empresas internacionales de referencia para apoyar un ecosistema de medios digitales más seguro y fiable, adaptarse a los rápidos cambios del panorama mediático mundial y promover el intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas regulatorias y tecnológicas.