Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Serbia abordan el refuerzo de su Asociación Estratégica Integral

BELGRADO, 30 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, analizaron la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos de la economía, la inversión, el comercio y las energías renovables, además de otros sectores prioritarios, en el marco de la Asociación Estratégica Integral y la Asociación Económica Integral entre ambos países. La reunión se celebró durante la visita de trabajo del mandatario emiratí a Serbia.

Ambos dirigentes reafirmaron su compromiso compartido de seguir fortaleciendo las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Serbia y de ampliar las alianzas que favorezcan el crecimiento y la prosperidad de ambos países y sus pueblos. Mohamed bin Zayed elogió el compromiso de Vučić con el desarrollo de los estrechos vínculos bilaterales.

El presidente emiratí también ordenó conceder becas a estudiantes serbios para cursar estudios en universidades de Emiratos Árabes Unidos en distintas disciplinas, con especial atención a la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial. La iniciativa forma parte de su compromiso de reforzar la cooperación académica y promover las alianzas educativas entre ambos países.

Vučić agradeció la iniciativa y afirmó que refleja la profundidad de los vínculos entre Serbia y Emiratos Árabes Unidos.

Los dos presidentes también intercambiaron puntos de vista sobre varias cuestiones regionales e internacionales de interés común.

A la reunión asistió la delegación que acompañó al presidente de Emiratos Árabes Unidos durante su visita de trabajo a Serbia, integrada, entre otros, por el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; así como varios ministros y altos cargos.

Con anterioridad, Mohamed bin Zayed visitó el EXPO 2027 Playground de Belgrado, el centro multimedia interactivo de la Expo 2027, que Serbia acogerá el próximo año. Durante la visita, recibió una presentación sobre los preparativos del acontecimiento internacional y deseó éxito al país en la organización de la muestra.

Al término de la visita, el presidente emiratí posó para varias fotografías de grupo con el equipo de la Expo.