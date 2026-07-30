ABU DABI, 30 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos los nuevos ataques hostiles lanzados por Irán con misiles contra Kuwait y Jordania.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que estos ataques constituyen una violación flagrante de la soberanía de ambos países y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Kuwait y Jordania, así como su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar la seguridad y la estabilidad de ambos países.