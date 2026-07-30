Comunicado conjunto sobre la visita del presidente de Emiratos Árabes Unidos a Eslovaquia

ABU DABI, 30 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitó Eslovaquia el 29 de julio y mantuvo conversaciones en Bratislava con el primer ministro de la República Eslovaca, Robert Fico.

La visita de trabajo tuvo como objetivo dar continuidad al diálogo al más alto nivel político, tras la visita oficial del primer ministro eslovaco a Emiratos Árabes Unidos en octubre de 2025, y evaluar los avances en los ámbitos de cooperación bilateral.

Ambos dirigentes analizaron la evolución positiva de las relaciones bilaterales, reforzadas por la aplicación de acuerdos de cooperación económica e inversión y por la celebración de la segunda reunión del Comité Económico Conjunto, celebrada en Bratislava en junio de 2026.

Las dos partes celebraron la intensificación de los contactos bilaterales y reafirmaron su interés en avanzar en las prioridades compartidas de ambos países.

Durante la reunión, se centraron en varios proyectos prometedores en los sectores del transporte, la inversión y la agricultura, con un elevado potencial económico.

El encuentro también incluyó un análisis de la evolución de la situación en Oriente Próximo, en particular en el estrecho de Ormuz, y de sus repercusiones para los países de la región y de Europa.

El primer ministro eslovaco reiteró el apoyo de su país a una solución pacífica del conflicto y subrayó la importancia de aplicar plenamente la Resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La parte eslovaca reafirmó además la necesidad de restablecer la libertad de navegación y la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz, así como de aplicar íntegramente el memorando suscrito en julio de este año.

Eslovaquia reconoció asimismo el importante papel de Emiratos Árabes Unidos como actor clave para promover la estabilidad regional e internacional.