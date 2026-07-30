Abdullah bin Zayed mantiene conversaciones telefónicas con los ministros de Exteriores de Jordania y Egipto

ABU DABI, 30 de julio de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con Ayman Safadi, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, en la que ambos abordaron los últimos acontecimientos regionales y la situación general en la zona.

Abdullah bin Zayed y Safadi condenaron enérgicamente los nuevos ataques con misiles lanzados por Irán contra Jordania.

El ministro emiratí reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Jordania y su apoyo a todos los esfuerzos destinados a preservar la seguridad y la estabilidad del país.

Abdullah bin Zayed también mantuvo una conversación telefónica con Badr Abdelatty, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Expatriados Egipcios, durante la cual condenó enérgicamente el ataque con drones contra el puerto de Damietta.

El ministro reafirmó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Egipto y su apoyo a todos los esfuerzos destinados a preservar la seguridad y la estabilidad del país.

La conversación también permitió analizar la evolución de la situación en Oriente Próximo y las vías para reforzar los esfuerzos regionales e internacionales dirigidos a promover la seguridad y la estabilidad en toda la región.