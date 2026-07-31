ABU DABI, 31 de julio de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el ataque con drones dirigido contra dos buques en el puerto de Damietta, en la República Árabe de Egipto.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque constituye una grave amenaza para la seguridad de la navegación internacional y representa una peligrosa escalada destinada a socavar la seguridad y la estabilidad de los puertos y de las vías marítimas estratégicas, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad tanto regionales como mundiales.

El Ministerio reiteró la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con la República Árabe de Egipto y su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar su seguridad y estabilidad.