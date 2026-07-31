Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Siria abordan la cooperación bilateral y la situación regional en una conversación telefónica

ABU DABI, 31 de julio de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de Siria, Ahmad Al-Sharaa, abordaron en una conversación telefónica los lazos fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación en distintos ámbitos, en apoyo de los intereses comunes y del bienestar de sus pueblos.

Los dos dirigentes reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación de forma que responda a los intereses compartidos de ambos países.

También examinaron varias cuestiones regionales e internacionales de interés común, en particular los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para afianzar la seguridad, la estabilidad y la paz en toda la región, en beneficio de sus pueblos.