ABU DABI, 1 de agosto de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a Sadyr Japarov, presidente de la República Kirguisa, con motivo del 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes Unidos y Kirguistán.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente kirguís.