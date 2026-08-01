ABU DABI, 1 de agosto de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado en los términos más enérgicos el ataque hostil perpetrado por Irán con drones contra el Estado de Kuwait.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que este ataque constituye una violación flagrante de la soberanía de Kuwait y una amenaza para su seguridad y estabilidad.

El Ministerio expresó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con Kuwait y su apoyo a todas las medidas destinadas a preservar la seguridad y la estabilidad del país.