ABU DABI, 1 de agosto de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha expresado sus sinceras condolencias y su solidaridad con la República de Sudáfrica por las víctimas de un accidente de autobús de pasajeros ocurrido en la provincia del Estado Libre, que causó decenas de muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó sus condolencias y su pésame a las familias de las víctimas, así como a la República de Sudáfrica y a su pueblo por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.