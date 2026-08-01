ABU DABI, 1 de agosto de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la cual ambos dirigentes abordaron el fortalecimiento de la cooperación en distintos ámbitos, en apoyo de los intereses comunes y en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre los dos países.

El jeque Mohamed y Zelenski también examinaron los últimos acontecimientos relacionados con la crisis de Ucrania y sus repercusiones humanitarias.

El presidente ucraniano agradeció al mandatario emiratí los continuos esfuerzos diplomáticos de Emiratos Árabes Unidos para facilitar los intercambios de prisioneros entre la Federación de Rusia y Ucrania, así como la atención sostenida del país a los aspectos humanitarios de la crisis.

Ambos dirigentes intercambiaron asimismo puntos de vista sobre varias cuestiones regionales e internacionales de interés común y subrayaron la importancia de intensificar los esfuerzos para promover la paz, la seguridad y la estabilidad tanto regionales como mundiales, en beneficio del bienestar y el desarrollo de los pueblos.