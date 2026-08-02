ABU DABI, 2 de agosto de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió una llamada telefónica del jeque Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Kuwait.

Durante la conversación, ambas partes abordaron los últimos acontecimientos regionales y los esfuerzos para reforzar la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo.

También examinaron varias cuestiones de interés común relacionadas con los históricos lazos fraternales entre ambos países, los marcos de cooperación conjunta y las vías para seguir fortaleciéndolos en distintos ámbitos, de forma que contribuyan a la prosperidad y el bienestar de sus pueblos.